İzmir’in prestijli etkinliklerinden biri olan Altın Üzüm Ödül Töreni, bu yıl ikinci kez düzenlenerek sanat, spor, iş dünyası ve siyasetten birçok başarı hikayesini kutlayacak. 24 Aralık Salı günü saat 20:00’de Buca Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşecek olan gece, Gündem Ege ve Gündem Buca’nın iş birliğiyle unutulmaz anlara sahne olacak.

Unutulmaz sunum

Ünlü televizyon sunucusu Özlem Yıldız ile İzmir’in sevilen sanatçısı Mikrop Hikmet’in birlikte sunacağı tören, dinamik sunumları ve renkli anlarıyla katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Birçok kategoride başarı ödüllendirilecek

Altın Üzüm Ödülleri’nde şu kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak:

Sanatçılar: Performanslarıyla öne çıkan isimler,

Sporcular: Yıl boyunca kazandıkları başarılarla dikkat çekenler,

İş İnsanları ve Firmalar: İnovatif projeleri ve topluma katkılarıyla fark yaratanlar,

Bürokratlar ve Siyasetçiler: Hizmetleriyle toplumun beğenisini kazananlar.

Bu ödüller, 2024 yılının başarı hikayelerini taçlandırarak İzmir’in dinamizmini bir kez daha gözler önüne serecek.

Jüri Başkanı Engin Kurt’un açıklamaları

Törenin jüri başkanı Engin Kurt, ödüllerin titizlikle belirlendiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Altın Üzüm Ödülleri, sadece bir ödül töreni değil, aynı zamanda başarıyı simgeleyen ve ödül sahiplerinin vitrinini süsleyen anlamlı bir ödüldür.”