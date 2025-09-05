İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde husumetlisi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde bir restoranda meydana geldi. İddialara göre, Kayhan ile geçmişten husumeti bulunan Mustafa Can G. (19), savcıya bıçakla saldırdı. Boğazından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Kayhan, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Saldırgan Mustafa Can G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Cenazede gözyaşları

Cumhuriyet Savcısı Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde cenaze namazı düzenlendi. Kayhan’ın oğlu ve kızı tabut başında uzun süre gözyaşı dökerken, törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra devlet yetkilileri de katıldı.

Katılan isimler

Cenaze törenine İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kayhan, kılınan cenaze namazının ardından dualardan sonra Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.