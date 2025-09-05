FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan ünlü restoran zinciri Maydonoz Döner, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı. 15 Eylül’de yapılacak ihale için muhammen bedel 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi. Şirket, 5 ülkede 390’ı aşkın şubesiyle faaliyet gösteriyor.

TMSF kayyumunda satış kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ soruşturmasının ardından TMSF kayyumuna devredilen Maydonoz Döner, ticari ve iktisadi bütünlüğü korunarak satışa çıkarılıyor. 15 Eylül’de düzenlenecek ihalede şirket için belirlenen muhammen bedel 2,8 milyar TL oldu.

FETÖ bağlantısı iddiaları

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında, şirket üzerinden örgütle iltisaklı kişilerle para transferleri yapıldığı, SGK kaydı bulunmayan şüpheli isimlere gayri resmi ortaklık sağlandığı belirlendi. Savcılık iddianamesinde restoran zincirinin bazı şubelerinin FETÖ bağlantılı ailelere destek amacıyla kurulduğu ifade edildi.

İddianamede öne çıkanlar

281 sayfalık iddianamede, örgütün yeniden yapılanma çabalarına dikkat çekildi. İddianamede, 46’sı tutuklu toplam 70 şüpheli hakkında 14 yıl 2 aydan 28 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.