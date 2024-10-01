Konak Belediyesi, Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde “Konaklı Çocuklarımız Cumhuriyet’i Anlatıyor” temalı ödüllü kompozisyon yarışması düzenliyor. Bu özel etkinlik, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün inşa ettiği Cumhuriyet değerlerini genç nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirildi. Yarışmaya, Konak ilçesinde eğitim gören 9-11 yaş aralığındaki öğrenciler katılabilecek.

Başvuru süreci

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin, kompozisyonlarını 18 Ekim tarihine kadar muhtarlıklara teslim etmeleri gerekiyor. Kompozisyonların, üzerinde öğrencinin iletişim ve adres bilgilerinin bulunduğu kapalı zarflar içinde teslim edilmesi önemle duyuruldu.

Ödüller

Yarışmanın kazananları için ödüller de dikkat çekici. Birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye bin TL değerinde hediye çeki verilecektir. Ödül töreni ise 28 Ekim’de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Başkan Çınarlı Mutlu'dan davet

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yarışmaya katılım için tüm çocuklara davette bulunarak, “Cumhuriyet’in 101. yılında bu anlamlı yarışmanın içinde yer alacak olan çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan, Cumhuriyet’i çocukların gözünden görmek için sabırsızlandıklarını vurguladı.