Sancaktepe’de saat 10.30 sıralarında meydana gelen yangın, bölgedeki bir soğuk hava deposunda patlak verdi. Olayın ardından, durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi ve çok sayıda ekip hızlıca bölgeye sevk edildi.

Yangın hızla yayıldı

Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevreyi tehdit etmeye başladı. Yangının yarattığı yoğun duman, gökyüzünü kaplayarak çevredekilere endişe verdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Havadan görüntülendi

Yangın anı, dron ile havadan görüntülenerek kaydedildi. Bu görüntüler, olayın büyüklüğünü ve itfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesini gözler önüne serdi.