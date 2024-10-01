Sancaktepe’de saat 10.30 sıralarında meydana gelen yangın, bölgedeki bir soğuk hava deposunda patlak verdi. Olayın ardından, durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi ve çok sayıda ekip hızlıca bölgeye sevk edildi.

Yangın hızla yayıldı 

Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevreyi tehdit etmeye başladı. Yangının yarattığı yoğun duman, gökyüzünü kaplayarak çevredekilere endişe verdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Bankacılığı bıraktı, fabrika kurdu: Ürettiklerini dört ülkeye gönderiyor Bankacılığı bıraktı, fabrika kurdu: Ürettiklerini dört ülkeye gönderiyor

Sancaktepe Yangının Havadan Görüntüleri Korkunç Manzara Gözler Önüne Serildi!

Havadan görüntülendi 

Yangın anı, dron ile havadan görüntülenerek kaydedildi. Bu görüntüler, olayın büyüklüğünü ve itfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA