Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yıldönümü, Kuşadası’nda düzenlenen törenlerle kutlanmaya başladı. Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni, vatandaşların ve protokolün yoğun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Törene Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Garnizon Komutanı Personel Yarbay İlker Görkem, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kamu kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Kaymakam İbrahim Keklik, Garnizon Komutanı Personel Yarbay İlker Görkem ve Belediye Başkanı Ömer Günel’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmalarıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

Cumhuriyet’in 102’nci yılı dolayısıyla Kuşadası genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 29 Ekim Çarşamba günü kortej yürüyüşü, konserler ve gösterilerle devam edecek kutlamalarda, Kuşadası halkı Cumhuriyet coşkusunu gün boyu yaşayacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet’in 102’nci yılında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni özel kılan, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve halk iradesine dayalı bir devlet olmasıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük emaneti de, işte bu değerlere dayanan Cumhuriyet’tir.

Her cumhuriyet halkın iradesiyle şekillenmez, her rejim demokrasiyle taçlanmaz. Bizim Cumhuriyetimiz ise halkın iradesiyle doğmuş, hukukla güçlenmiş ve demokrasiyle büyümüştür.

Cumhuriyetimizin kıymetini bilelim ve onu kurulduğu şekliyle; özgürlük, eşitlik ve adalet temelleri üzerinde koruyalım.”