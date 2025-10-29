Uşak’ın Atatürk Mahallesi’nde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada H.A.B. (19) ağır yaralandı. Olay sonrası polis üç kişiyi gözaltına aldı.

Uşak’ta gençler arasında bıçaklı kavga

Uşak’ın Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde, R.O.A. (18) ve kardeşi E.A. (16) ile H.A.B. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve H.A.B. bıçakla yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakını tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen H.A.B.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis, kavgaya karışan R.O.A. ve kardeşi E.A. ile şüphelilerin yanındaki E.P. (18) isimli kişileri gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.