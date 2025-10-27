Menemen Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ilçede coşkulu etkinlikler düzenleyecek. Yürüyüş ve özel etkinliklerle 102. yıl heyecanı tüm vatandaşlarla paylaşılacak.

Menemen Belediyesi, Cumhuriyetin 102. yılı için özel bir yürüyüş organize ediyor. 29 Ekim Çarşamba günü saat 18.30’da başlayacak yürüyüş, Lise Yolu üzerinden Sevgi Yolu’na geçerek Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.

28 Ekim: Mermerli Mahallesi Dijital Deneyim Merkezi’nin açılışı; Atatürk ve Kurtuluş Savaşı konulu gösterimler

Binlerce Menemenli, marşlar eşliğinde bayraklarla yürüyüşe katılacak ve milli coşkuyu birlikte yaşayacak.

Belediye, milli ve manevi değerlerin yaşatılmasına yönelik birçok projeye imza attı:

Başkan Aydın Pehlivan, “Milli değerlerimizi yaşatmak bizim kırmızı çizgimizdir. Her yaş grubundan tüm hemşehrilerimizi Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum,” dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yürüyüşün Cumhuriyet değerlerine duyulan saygının ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlere ve gazilere minnetin bir göstergesi olacağını belirtti.

“Duruşuyla, eserleriyle ve hizmetleriyle Menemen, tam bir Cumhuriyet kenti olmanın gururunu yaşıyor. Yürüyüşümüze tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.”