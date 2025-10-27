Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Maçta konuk ekip erken öne geçmesine rağmen, kırmızı kart gören Bokele sonrası 10 kişi kaldı ve Galatasaray üstünlüğü ele aldı.

6. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle Göztepe öne geçti. Galatasaray ise baskısını artırarak 19. dakikada Victor Osimhen'in VAR ile geçerli sayılan golüyle eşitliği sağladı.

42. dakikada Malcom Bokele ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Göztepe, savunmaya çekildi ve Galatasaray’ın baskısı arttı.

63. dakikada Gabriel Sara ceza sahası dışından attığı golle Galatasaray’ı öne geçirdi. 66. dakikada Mauro Icardi, Osimhen’in kafa vuruşundan dönen topu tamamlayarak farkı ikiye çıkardı.

Galatasaray (İlk 11): Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Göztepe (İlk 11): Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes, Anthony Dennis, Muhammed Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson Carvalho, Juan Santos

Galatasaray'da Lucas Torreira, babasının rahatsızlığı nedeniyle yoktu; yerine Gabriel Sara ilk 11’de oynadı.

Göztepe, Alanyaspor maçına göre tek değişiklik yaptı; Dennis, Miroshi’nin yerine sahadaydı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Barış Alper Yılmaz’a moral verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özel tişörtlerle sahaya çıkan Galatasaraylı futbolcuların ısınması sırasında 10. Yıl Marşı çalındı ve tribünlerde Türk bayrakları dalgalandı.

6’ Göztepe Efkan Bekiroğlu ile öne geçti.

19’ Galatasaray Osimhen ile eşitliği sağladı (VAR onayıyla).

42’ Bokele kırmızı kart gördü, Göztepe 10 kişi kaldı.

63’ Gabriel Sara ceza sahası dışından gol attı: 2-1

66’ Mauro Icardi farkı ikiye çıkardı: 3-1

Galatasaray, Göztepe karşısındaki 8 maçlık galibiyet serisini sürdürerek puanını 28’e yükseltti.

Göztepe, ligde üst üste ikinci yenilgisini alarak 16 puanda kaldı.

Gelecek hafta: Galatasaray-Trabzonspor, Göztepe-Gençlerbirliği.