Ayvalık Belediyesi’nin öncülüğünde, Cunda (Alibey) Adası’nda gerçekleştirilen temizlik kampanyası, çevre bilincini artırmak amacıyla önemli bir adım oldu. Etkinlik, gönüllülerin ve yerel paydaşların katılımıyla renklendi.

Etkinlikte neler yaşandı?

Cunda Adası, Dünya Temizlik Günü’nde çevre duyarlılığını artırmak amacıyla Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen kapsamlı bir temizlik kampanyasına ev sahipliği yaptı. Kampanyaya Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra Kent Konseyi, Tabiat Platformu ve çeşitli çevre örgütleri de destek verdi. Gönüllüler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve öğrencilerle birlikte temizlik faaliyetlerine katıldı.

Dalgıçların katkısı

Etkinlik sırasında, dalgıçlar denizden çıkardıkları atıkları Cunda rıhtımında sergileyerek katılımcıların dikkatini çekti. Gelişigüzel atılan binlerce sigara izmaridi ve diğer atıklar, katılımcılar tarafından teker teker toplandı.

Temizlik yürüyüşü

Ayvalık Meydanı’nda buluşan çevre gönüllüleri, Cunda Güneş Saati'nden başlayarak Cumhuriyet Caddesi boyunca çevre temizliği yaptı. Cunda Kültür Merkezi Bekir Coşkun Kütüphanesi önünde, toplanan çöpler ibretlik bir şekilde sergilendi.

Başkan Ergin’den çevre mesajı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliğin sonunda çevreye duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek, "Çevremizi kirletmemek bilincine sahip olduğumuzda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz," dedi. Ergin, sürdürülebilir temizlik çalışmaları için adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ayvalık atık yönetim programı

Etkinliğin ardından, Cunda Kültür Merkezi Bekir Coşkun Kütüphanesi’nde “Ayvalık Atık Yönetim Programı Birinci Etabı”nın sunumu yapıldı. Başkan Ergin, katılımcılara program hakkında detaylı bilgi vererek, fikir alışverişinde bulundu.