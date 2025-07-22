Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen transferindeki son durumu beIN Sports’a verdiği röportajda paylaştı. Buruk, transferin son aşamalarına gelindiğini ve oyuncunun bir an önce imza atmasını beklediklerini söyledi.



Başkan ve yönetimle yakın çalışma

Okan Buruk, “Abdullah Bey ile birlikte Osimhen transferi için büyük emek veriliyor. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun hedefleri doğrultusunda hareket ediyoruz,” dedi. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve taraftarın motivasyonunun sürece güç kattığını belirtti.

Osimhen’in kafası karışıktı

Buruk, oyuncunun transfer sürecinde düşünmek için zaman istediğini aktardı. “Osimhen burada kimseyle vedalaşmadı, kafası karışıktı. Galatasaray’a olan sevgisi bu süreci olumlu etkiledi. Çok ciddi teklifler aldı, parayı bir kenara bırakıp mutluluğu tercih etmesi önemli,” diye konuştu.

Transferde sona gelindi

Teknik direktör, “Osimhen’de sona geldik. En kısa zamanda imza atmasını ve takıma katılmasını bekliyorum,” ifadelerini kullandı. Buruk, bu süreçte Osimhen’in duygularını canlı tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Diğer transfer planları

Buruk, kaleci ve savunmaya da takviye yapılacağını belirtti. “Osimhen transferi sonrasında kaleci transferi önemli olacak. Büyük bir bütçeyi Osimhen için kullandık, kalan transferlerde bütçe durumuna göre hareket edeceğiz,” dedi.