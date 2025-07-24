Ulaşım hattı modern bir görünüme kavuşuyor

Ayvalık Belediyesi, kent genelinde devam eden yol yenileme çalışmaları kapsamında Cunda (Alibey) Adası’nda önemli bir güzergâhta bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle Arka Deniz ile Çataltepe arasındaki ulaşım hattında yoğunlaştırılan çalışmalar, bölgedeki yol standardını artırmayı hedefliyor.

Söz konusu yol hattı, dolmuş güzergâhı olarak da kullanıldığından, hem yerel halk hem de yaz sezonuyla birlikte artan turist trafiği açısından büyük önem taşıyor.

Fen İşleri ekipleri yoğun mesai yapıyor

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan alanlarda hızlı şekilde yol düzenleme çalışmalarına başlıyor. Bölgede yürütülen kilit parke taşı döşeme işlemleriyle, hem görsel olarak daha estetik hem de sürüş açısından daha güvenli yollar oluşturuluyor.

Ekipler, çalışmalar sırasında mevcut bozulmuş zeminleri kaldırıyor, yol kotunu düzenliyor ve ardından parke taşlarını sererek uzun ömürlü bir altyapı inşa ediyor.

Başkan Ergin: “Her noktaya eşit hizmet götürüyoruz”

Yol yenileme çalışmalarını değerlendiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yürütülen çalışmaların kent genelindeki hizmet anlayışının bir parçası olduğunu vurguladı. Başkan Ergin, “Ayvalıklı hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin ulaşımda daha konforlu bir deneyim yaşaması için sahadayız. Acil çözüm bekleyen noktalarda hızlı müdahale ediyoruz. Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz, kentin dört bir yanında görev başında” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar etaplar halinde sürecek

Cunda Adası’ndaki yol yenileme faaliyetlerinin, planlı şekilde etaplar halinde devam edeceğini belirten Başkan Ergin, “Yol çalışmalarımız bir program dahilinde sürüyor. Hem estetik hem de işlevsel açıdan modern yollar hedefliyoruz. Bölge halkından çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyorum” dedi.

Altyapısı güçlendirilen yollar uzun ömürlü olacak

Altyapı ve üstyapı bütünlüğü gözetilerek yapılan çalışmalar sayesinde, yolların mevsim şartlarına karşı dayanıklılığı da artırılıyor. Yapılan düzenlemelerin ardından hem yaya hem araç trafiği açısından konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanması bekleniyor.

Ayvalık Belediyesi, ilçenin diğer mahallelerinde de benzer yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.