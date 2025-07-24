Zihinle gerçeklik arasındaki çizgi siliniyor

Psikolojik gerilim türünde ilgiyle takip edilen web dizisi Kabullenme, yeni bölümü “Dissosiyatif” ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Anıl Şeddadi’nin üstlendiği bölüm, insan zihninin savunma mekanizmalarını ve gerçeklik algısındaki kırılmaları etkileyici bir sinematografiyle ele alıyor.

Senaryosunu Umut Şeddadi’nin kaleme aldığı bölümde, izleyiciyi gerilim dolu dakikalar bekliyor. Yayın tarihi yakında açıklanacak olan bölüm, çekimlerini 16 Temmuz 2025 tarihinde tamamladı.

Serap karakterinde güçlü bir oyunculuk sergileniyor

“Dissosiyatif” adlı bölümde Serap karakteri, zihinsel çözülme, panik geçişleri ve bastırılmış travmalarla yüzleşiyor. Başrol oyuncusu, özellikle göz teması, ani ruh hali değişimleri ve içe kapanma sahnelerinde gösterdiği performansla karakterin ruh halini izleyiciye etkileyici biçimde aktarıyor.

Yardımcı oyuncudan dikkat çeken performans

Buse karakteriyle izleyici karşısına çıkan yardımcı oyuncu, dizinin duygusal dengesini başarıyla destekliyor. Arkadaşlık, güven ve ihanet duygularını bir arada sunan performans, bölüme derinlik kazandırıyor. İzleyici, kimin haklı olduğuna karar vermeye çalışırken sürekli diken üstünde tutuluyor.

Teknik ekipten etkileyici bir atmosfer yaratımı

Yönetmen Anıl Şeddadi'nin görsel anlatı dili, teknik ekibin başarısıyla bütünleşerek bölümü görsel bir deneyime dönüştürüyor. Kamera açıları, ışık-gölge kullanımı, ayna yansımaları ve kamera kayıtlarıyla çekilen sahneler, karakterin gerçeklik algısındaki çözülmeyi destekliyor. Özellikle gece sahnelerindeki atmosferik ışık kullanımı dikkat çekiyor.

Yerel basından kültür-sanata destek

Kabullenme dizisinin “Dissosiyatif” bölümü, yerel basın kuruluşu Ege Saati’nin basın sponsorluğunda izleyiciyle buluşacak. Kültür-sanat üretimlerine sağladığı destekle bilinen Ege Saati, bu projeyle dijital yapımlara da katkı sunuyor.

Yayın tarihi çok yakında açıklanacak

Kabullenme – Dissosiyatif bölümü, psikolojik gerilim türünü seven izleyiciler için hem görsel hem de düşünsel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Yayın tarihi yakında açıklanacak olan bölüme dair gelişmeler için:

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