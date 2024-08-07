CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kayseri ilinde bulunan iki yeni IV. Grup Arama Ruhsatlı maden sahasını toplam bir milyon 600 bin TL bedelle kazandı.

Yeni ruhsat sahaları

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, CVK Maden, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 06.08.2024 tarihinde yayınlanan 289. Grup İhale Sonuçları ilanında yer alan Kayseri ilindeki 3489861 ve 3490915 erişim numaralı maden sahaları için düzenlenen ihaleleri kazandı.

Ruhsat devir süreci

Açıklamada, "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde ruhsat devir süreçleri tamamlandığında kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından CVK Maden, yeni ruhsat sahalarında arama faaliyetlerine başlayacak.

Bu yeni ruhsat sahalarının eklenmesi, CVK Maden'in faaliyet alanını genişleterek, şirketin operasyonel kapasitesini ve pazar payını artırmayı hedefliyor. Yeni sahaların, CVK Maden'in maden arama ve işletme kapasitesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.