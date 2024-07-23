CZN Burak, doğduğu il Hatay'da büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası afet bölgesine yardımlarda bulunmuştu. Ancak bu süreçte babasıyla arası açıldı. Babası İsmail Özdemir, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada, "Burak, 'Babam beni dolandırdı' diyor. Hiç alakası yok. Yaptığı yardımlar hep prim katsın diye yapıldı. İçinden gelerek hiçbir zaman yardım etmemiştir" demişti.

Bu açıklamaların ardından Burak Özdemir, babasıyla ortaklığını sonlandırarak yeni bir restoran açtı ve burada yoğun bir tempoyla çalışmaya başladı. Yaşadığı bu zor dönemlerde CZN Burak, ilk kez özel hayatıyla ilgili önemli bir itirafta bulundu.

"Tempom ona ağır geldi"

CZN Burak, Aramızda Kalmasın programında iki yıllık ilişkisinin sona erdiğini açıkladı. Yoğun çalışma temposunun sevgilisi için fazla geldiğini belirten Burak, "Hayatımda şu an biri yok, ama vardı. İki yıldır birlikteydik. Çok çalıştığım için benden ayrıldı. 7 yıldır tatil yapmıyorum. Bu tempom ona ağır geldi. Beni bırakıp gitti. Keşke gitmeseydi. Çünkü onu çok seviyordum" dedi.

Yardım çalışmalarındaki iddialar ve baba-oğul gerilimi

Burak Özdemir'in yardım çalışmaları, babası İsmail Özdemir'in iddialarıyla gölgelenmişti. İsmail Özdemir, oğlunun yardımlarının içten gelmediğini ve sadece prim yapmak amacıyla gerçekleştirildiğini söylemişti. Bu iddialar, CZN Burak'ın hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.

Yeni restoran ve yoğun çalışma hayatı

Babasından ayrılarak kendi restoranını açan CZN Burak, burada yoğun bir çalışma temposuyla hayata tutunmaya çalışıyor. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Burak, hayranlarının desteğiyle moral buluyor. Ancak özel hayatında yaşadığı bu ayrılık, onu derinden etkiledi.