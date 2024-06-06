Bunlar da ilginizi çekebilir

Toplantının ardından bir ortak bildiri çıkması bekleniyor. Bu ortak bildirinin ana konusu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce sona erdirilmesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması olacak.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Paygamov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Paygamov ile görüştü

Türkiye'nin öncülüğünde 8 Haziran'da İstanbul'da olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı yapılacak. Toplantıya Endonezya, İran, Mısır, Nijerya, Pakistan, Bangladeş ve Malezya üst düzey yetkilileri katılacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.