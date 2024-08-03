2023 model kasası (2. nesil) yurtdışında 17.990€'dan başlıyor. Yeni çıkacak modelin ise 20.000€'nun altında bir başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Dacia Duster'ın piyasada bu kadar cazip bir fiyatla satılmasının ana sebebi düşük maliyetlerdir. Mevcut motor yelpazesi, aslında diğer Dacia modelleri ve bazı Renault araçları ile aynı olup, birçok parçası geliştirme maliyeti olmadan Renault'tan temin ediliyor. Ayrıca, Duster Romanya'da üretiliyor. Romanya'da çalışan maliyeti Fransa veya Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerine göre üçte bir oranında daha ucuzdur.

Üretim kalitesi ve malzemeler

Düşük maliyetler bazı üretim kalitesi üzerinde etkiler yaratabiliyor. Örneğin, malzemelerin zaman içinde diğer bazı üreticilere göre daha hızlı eskidiği biliniyor. Ancak, bu durum sadece ikinci nesli 2.2 milyon adet satan düşük maliyetli bir SUV araç için kabul edilebilir bir bedel olarak görülüyor. Yeni kasasında kullanılacak malzemelerin kalitesi hakkında henüz net bir bilgi olmasa da, önceki modellerin başarısı dikkate alındığında, Dacia'nın yeni modelde de makul bir kalite sunması bekleniyor.

Dacia Duster'ın piyasadaki konumu

Her şeye rağmen, 20.000€'nun altında satılması beklenen 3. nesil Duster, 2024 yılında da Avrupa'nın en çok satan SUV aracı olma yolunda ilerliyor.

Dacia Duster, ekonomik fiyatı, düşük maliyetli üretimi ve geniş motor yelpazesi ile kullanıcıların dikkatini çekiyor. Romanya'da üretilmesi ve düşük işçilik maliyetleri sayesinde rekabetçi bir fiyat sunan Duster, SUV segmentinde popülerliğini sürdürüyor.