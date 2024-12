Konya'da trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversiteli taksici Eren Peker, memleketi Karaman'da toprağa verildi. Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Eren Peker’in cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Peker'in cenazesi, taksici meslektaşlarının oluşturduğu konvoyla Karaman’a götürüldü.

Cenaze töreni ve son veda

Cenaze namazı, Karaman’daki Ahmet Yesevi Camii’nde ikindi namazının ardından kılındı. Törene Peker'in ailesi, yakınları ve Konya’dan gelen taksici meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Eren Peker’in dedesi Üzeyir Uysal, namaz sırasında güçlükle ayakta durdu. Kılınan namazın ardından Peker, Karaman’ın Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Meslektaşlarından duygusal paylaşım

Eren Peker ile aynı taksi durağında çalışan meslektaşı Ömer Fırat Arık, duygusal bir paylaşımda bulunarak Peker’in "melek gibi, nur yüzlü" bir insan olduğunu belirtti. Arık, "Devletin bize desteklerini bekliyoruz. Kendimizi koruyabileceğimiz aletlerimiz olsun en azından. Sonunda böyle bir can kaybı daha oldu. Gece en son kendisiyle şakalaştık, ama 30 saniyede her şey değişti" dedi. Ayrıca, cinayetin zanlılarının hâlâ yakalanmadığını belirterek, zanlıların bir an önce bulunmasını istedi.

Taksicilerin güvenliği talebi

Ömer Fırat Arık, taksicilerin güvenliğinin artırılması gerektiğini ve özellikle uyuşturucu bağımlıları ile alkoliklerin trafikte yol açtığı tehlikelerin önlenmesi gerektiğini vurguladı. "Biber gazı ve sopa gibi kendimizi koruyacak araç gereçler bulunduramıyoruz. Devletimizden taksicilere yönelik önlemler almasını bekliyoruz" dedi.