Süper Lig’de bu akşam oynanacak Fenerbahçe – Başakşehir maçı öncesi, iki takımın ilk 11’leri belli oldu. 19.00’da başlayacak olan mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus'un maç kadrosuna dahil etmediği isimler arasında sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş yer alıyor. Ayrıca kart cezalısı olan Alexander Djiku da kadroda bulunmuyor. Samet Akaydin ise teknik heyetin kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir, bu sezon ligde 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puanla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 6. Başakşehir, Fenerbahçe karşısında galibiyet alarak, liderlik yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Szymanski, İrfan Can, Dzeko

Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek