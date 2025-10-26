Üniversite tercihi haberi olmadan değiştirilen adayın açtığı dava sonuçlandı. ÖSYM, adaya bir tercih hakkı daha tanıdı ve eski tercihleri geçerli sayacağını duyurdu.

ÖSYM adayın ikinci tercihini geçerli sayacak

Üniversite tercihi, haberi olmadan değiştirilen 6 adaydan birinin açtığı dava sonuçlandı. ÖSYM, adayın eski tercihlerini geçerli sayarak bir tercih hakkı daha tanıdı. Böylece aday, değiştirilmeden önce yaptığı son tercihleri kullanabilecek.

Tercih sisteminde güvenlik önlemleri artırılıyor

ÖSYM, tercih sistemi güvenliği için ikili doğrulama veya kısa mesaj gibi seçenekler üzerinde çalışıyor. Amaç, adayların tercihlerini yalnızca kendilerinin değiştirebilmesini sağlamak ve olası sorunları önlemek.

Geçtiğimiz günlerde sistemine sızıldığı iddia edilen ÖSYM, herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmediğini açıkladı. Başkanlık, kullanıcı bilgilerinin güvenli şekilde saklandığını vurguladı ve yaşanan sorunların adayların şifrelerini paylaşmasından kaynaklandığını belirtti.