Denizli’nin Honaz ilçesinde meydana gelen iş kazasında, 22 yaşındaki Ahmet Can Tuyji forkliftin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Forklift devrildi talihsiz genç altında kaldı

Denizli’nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’ndeki bir fabrikada çalışan Ahmet Can Tuyji (22), kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu aracın altında kaldı.

Kazayı gören mesai arkadaşları durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tuyji, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç işçi hayatını kaybetti.

Ahmet Can Tuyji’nin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tuyji, Gürleyik Mahallesi Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olayla ilgili olarak Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın neden meydana geldiği, iş güvenliği ihlali olup olmadığı yönünde soruşturma sürüyor.