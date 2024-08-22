Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen ve 2 çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Dalaman açıklarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salındaki toplam 20 düzensiz göçmen, aralarında iki çocuğun da bulunduğu şekilde, hızlı bir şekilde kurtarıldı.