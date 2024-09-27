Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası yapması sonucu yapılan yardım çağrısı üzerine 22 göçmen kurtarıldı.

Yardım çağrısı üzerine harekete geçildi

Dalaman açıklarında sürüklenen lastik botun durumu hakkında alınan bilgilere göre, Sahil Güvenlik ekipleri derhal olay yerine intikal etti. Bot içerisinde toplamda 22 düzensiz göçmen, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu şekilde güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kaçakçılar yakalandı

Operasyon sırasında, göçmenleri taşıyan lastik botta bulunan iki göçmen kaçakçısı da yakalandı.