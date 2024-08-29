Muğla’nın Dalaman ilçesinde, 90 yaşındaki Şerif Dayan’ın kaybolması üzerine geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Dün sabah saat 05.00 sularında evinden ayrılan Dayan’dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurusu üzerine bölgeye AFAD, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Arama çalışmaları başlatıldı

Şerif Dayan’ın kaybolmasının ardından arama çalışmaları hızla başladı. Dalaman ve çevresinde yapılan detaylı aramalar, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla yürütülüyor. Ekipler, yaşlı adamın bulunması için tüm imkanları seferber ederken, hava koşulları ve arazinin zorluğu gibi faktörler arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

Aile endişeli ve umutlu

Şerif Dayan’ın yakınları, yaşlı adamın sağlık sorunları olabileceğinden endişe duyduklarını belirtti. Arama çalışmalarına katılan ekipler, bölgedeki tüm olası mekânları tarayarak Dayan’ın izini bulmaya çalışıyor. Aile, umutla gelecek iyi haberleri beklerken, arama çalışmalarının sonuçlanması için dua ediyor.