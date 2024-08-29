Bugün sabah saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 45 kişi yaralandı. İki metrobüsün çarpıştığı kazada, olay yerindeki incelemeler ve soruşturmalar devam ediyor.

“Frene bastım ama tutmadı”

Küçükçekmece'de yaşanan trajik kazada, gözaltına alınan metrobüs şoförlerinden birinin ifadesi kamuoyuna yansıdı. Şoför, “Frene bastım ama tutmadı” şeklinde açıklamada bulundu. Bu ifade, kazanın nedenine dair soru işaretlerini artırırken, kaza ile ilgili detaylı inceleme sürüyor.

22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu öğrenildi. Uçar, kazanın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna teslim edildi. Kazada ağır yaralanan diğer iki kişinin sağlık durumları ise kritik olarak değerlendiriliyor.

2 metrobüs şoförü ve 1 yetkili gözaltında

Kaza ile ilgili olarak 2 metrobüs şoförü ve 1 yetkili kişi gözaltına alındı. Soruşturma, kazanın nedenini ve sorumlularını belirlemek amacıyla geniş bir şekilde yürütülüyor. İlk ifadelere ve elde edilen bilgilere göre, teknik arızaların yanı sıra insan faktörünün de rol oynayıp oynamadığı araştırılacak.

Kazanın meydana geldiği bölgedeki trafik akışında da aksamalar yaşandı. Güvenlik önlemleri alındı ve araçların yol dışına çekilmesi sağlandı. Yolu kullanacak olan sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi ve trafik akışı sağlanmaya çalışıldı.