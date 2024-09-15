Dalaman İlçe Tarım Müdürlüğü, küresel standartlarda üretim yapan bal işleme ve paketleme tesisini ziyaret etti. Ziyarette, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konan sözleşmeli üretim modeli üzerine üreticilere detaylı bilgi aktarımı yapıldı. Ziyaret, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı ile Gıda Şube Müdürü’nün katılımıyla gerçekleştirildi.

Bal üretiminde zor süreçler ve yasal düzenlemeler ele alındı

Ziyaret kapsamında, Tarım Müdürlüğü personeli, bal üreticileriyle bir araya gelerek üretim süreçlerinde karşılaşılan zorlukları, iç ve dış pazardaki rekabet koşullarını ve balın gıda kodeksi ile ilgili yasal düzenlemeleri masaya yatırdı. Üreticilere, sözleşmeli üretim modeli ile birlikte bu süreçlerin nasıl iyileştirileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

"Katma değerli üretimin yanındayız"

Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Muğla'daki tarım sektörüne katma değer sağlayan tüm üreticilerin yanında olduklarını vurguladı. Açıklamada, bal üreticilerinin emeğinin yeni dönemde daha da değer kazanacağı ifade edildi.