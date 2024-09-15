Taliban'dan kadınlara yönelik yeni yasaklar

Afganistan'da Taliban yönetimi, kadınların kamusal alanda duyulacak şekilde konuşmalarını ve evlerinin dışında yüzlerini göstermelerini yasaklayan yeni kuralları onayladı. Bu yasaklarla, kadınların toplum içindeki görünürlükleri daha da kısıtlanıyor.

Yeni yasaların gerekçesi ve toplumsal etkiler

Taliban, bu yasaların “erdemli olmayı teşvik etmek” ve “ahlaksızlığı ortadan kaldırmak” amacıyla getirildiğini öne sürdü. Ancak, bu kuralların kadınların sosyal ve kamusal yaşamdaki yerini ciddi şekilde sınırlayacağı belirtiliyor. Uzmanlar, bu yasaların toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştireceğini ve kadınların günlük yaşamlarını zorlaştıracağını ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın bu yeni yasalarını kınadı ve ahlaka dayalı yasaların insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı. Yasaların uygulanmasını denetleyecek olan Erdemi Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı, ülkedeki herkesin bu yasalardan muaf olmadığını belirtti. Uluslararası toplum, bu yasaların kadın hakları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.