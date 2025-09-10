Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili polis, ateş yaktıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıyan iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin motosikletle olay yerinden uzaklaştığı da görüntülere yansıdı.

Yangını fark edenler ihbar etti

Yangın, dün saat 03.30 sıralarında Dalaman Otobüs Terminali yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Dumanı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Görgü tanığının ifadesi

Olay sırasında bölgede bulunan ormancı A.D. (25), ifadesinde şüphelilerin ormanı ateşe verdikten sonra üzerlerine alkol döktüklerini, bu anları cep telefonuyla kaydettiklerini söyledi. A.D., motosikletle uzaklaşan şüphelileri de cep telefonuyla görüntülediğini belirtti.

Polis şüphelileri yakaladı

Polis ekipleri yapılan incelemede şüphelilerin 48 ASY 266 plakalı motosikletle olay yerinden ayrıldığını tespit etti. Kimlikleri belirlenen D.A.T. ve H.K. Dalaman’da gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.