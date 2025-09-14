Düzce’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgâr, denizde tehlikeli boyutlara ulaştı. Dalga boyunun yer yer 3 metreyi bulması nedeniyle kaymakamlık, sahillere denize giriş yasağı uyguladı.

Dalgalar dalgakıranları aştı

Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran rüzgâr, Karadeniz’de dalgaları devasa boyutlara taşıdı. Yer yer 3 metreye ulaşan dalgalar, kıyı şeridindeki dalgakıranları aşarak vatandaşlar için tehlike oluşturdu. Sahiller bu nedenle boş kaldı.

Kaymakamlıktan uyarı

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, “Vatandaşlarımızın can güvenliği için yasağa hassasiyetle uymaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.