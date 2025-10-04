Aydın’ın Kuşadası ilçesi, su altı zenginliği ve yılın büyük kısmında yapılabilen dalış olanaklarıyla dalış tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Ziyaretçiler, ilçenin berrak sularında Türkiye’de nadir rastlanan deniz canlılarını görme ve fotoğraflama fırsatı yakalıyor.

İlçenin yılın büyük bölümünde dalış yapılıyor

Kuşadası, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’ne yakın konumuyla hem tarih hem de doğa turizmi sunuyor. İlçede yılın büyük bölümünde tüplü ve tüpsüz dalış yapılabiliyor.

Dalış yapanlar, deniz tavşanı, aslan balığı, deniz çayırları, uzun dikenli deniz kestanesi, Akdeniz foku ve endemik balık türlerini görebiliyor. Ayrıca doğal ve yapay resif alanlar su altı fotoğrafçılarına eşsiz kareler sunuyor.

Uzun yıllardır Kuşadası’nda dalış eğitmenliği yapan Tağmaç Saraçoğlu, “Kuşadası’nda Türkiye’nin en büyük uçak batığı resiflerinden biri ve su altı amforaları var. Nesli tehlike altındaki Akdeniz fokunu da gözlemlemek mümkün. Su altı hala keşfedilmemiş bir dünya, merak uyandırıyor” dedi.

Saraçoğlu, “Deniz tavşanları ender görülen sualtı yumuşakçalarıdır. Boyları 1-2 milimetreden 2-3 santimetreye kadar değişiyor ve farklı renklerde karşımıza çıkabiliyor. Kuşadası, biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir dalış noktası” diye konuştu.