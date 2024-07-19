Türkiye’de vergi düzenlemeleri ve ceza uygulamaları her zaman tartışma konusu olmuştur. Damga vergisini eksik ödeyenlere yönelik cezaların artırılmasını öngören yeni düzenleme, uygulama alanındaki sınırlı sayıda kişiye kesilen cezalar nedeniyle dikkat çekiyor.

Ceza artışı ve uygulama detayları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen vergi paketinin 12'nci maddesi, damga vergisini eksik ödeyenlere yönelik cezaların artırılmasını içeriyor. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 355'inci maddesi uyarınca, mevcut durumda damga vergisini eksik ödeyenlere her bir kağıt için 14 TL ceza verilirken, yeni düzenleme ile bu ceza 40 TL'ye çıkarılacak.

Uygulamanın gerçek verileri

Vergi düzenlemelerinin etkisi genellikle geniş kitlelere yansırken, damga vergisi konusunda ilginç bir durum söz konusu. 2023 yılında damga vergisini eksik ödeyen kişi sayısı yalnızca 7 iken, 2024 yılında bu sayı 4 olarak kaydedildi. Son 1.5 yılda toplamda sadece 11 kişiye ceza kesilmiş olması, düzenlemenin kapsamı ve etkinliği hakkında soru işaretleri doğuruyor.

Diğer vergi uygulamaları ve ceza istatistikleri

Damga vergisi konusunda sınırlı sayıda ceza kesilmesine rağmen, diğer vergi ihlalleri ve usulsüzlükler konusunda daha geniş çaplı cezalar uygulanıyor. 2023 yılında, belge düzenine uymama, fiş vermeme gibi ihlallerden 130 bin kişiye toplam 1 milyar 86 milyon TL ceza kesilirken, bu yıl 53 bin kişiye 974 milyon TL ceza verildi. Vergi beyannamelerinin zamanında verilmemesi gibi nedenlerle 2023 yılında 566 bin kişiye 280 milyon TL ceza kesildi, bu yıl ise 288 bin kişiye 237 milyon TL ceza uygulandı.

Yerli otomobil TOGG’a olumsuz etki

Vergi düzenlemeleri kapsamında bir diğer dikkat çeken konu ise, Çinli bir otomobil firmasına vergi avantajı getiren hükmün, yerli otomobil TOGG için dezavantajlı olacağı eleştirileri. Tasarruf önlemleri paketine eklenen bu hüküm, yerli üretim ve sanayiyi olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.