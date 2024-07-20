Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. 21 Megawatt (MW) gücündeki rüzgâr enerji santrali projesiyle temiz enerji alanında önemli bir adım atıyor.KAYSERİ (İGFA) - Ulaşım A.Ş. yönetimi, dünyadaki en büyük türbin üreticilerinden biri olan Nordex şirketi ve proje paydaşları ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasdal, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Erdoğan ve proje firmalarının yetkilileri katıldı.

Aldığı brifingin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, temiz enerjinin sürdürülebilir bir geleceğe katkısını vurgulayarak, bu tür projelerin Kayseri'nin çevre dostu ve yenilikçi vizyonunu desteklediğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Toplu taşımada temiz enerjinin önemine dikkat çeken bu proje, toplu ulaşım sektöründe yapılan ilk ve en büyük rüzgâr enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Bu tür projelerin fikir aşamasından hayata geçirilme aşamasına kadar geçen süreçte, zahmetli ve zorlu aşamaların üstesinden gelinmiştir ve gelmeye de devam etmekteyiz. İlk olma özelliği taşıyan bu projeye emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu girişiminin, toplu taşıma sisteminde çevreci çözümler sunarak enerji maliyetlerini düşürmeyi ve karbon ayak izini azaltmayı hedeflediğine vurgu yapan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle sadece yerel anlamda değil, ülke genelinde benzer projelere öncülük etmeyi ve temiz enerji kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor” diye konuştu.

Projenin ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, RES projesinin yapımının en hızlı şekilde bitirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Yenilenebilir ve temiz enerjiden elde dilen ve çevreci bir üretimin gerçekleştirilmesi amacıyla ortaya konulan projede, İncesu Fırınönü mevkiinde belirlenen alanda toplam 21 Megawatt gücünde 3 adet türbin kurulması planlanırken, RES projesi ile raylı sistemin bütün elektriğinin karşılanması hedefleniyor. Proje sayesinde, karbon emisyonunda yıllık 14 bin 883 ton azaltım sağlanması öngörülüyor.