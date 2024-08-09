İzmir'in önemli ulaşım yollarından biri olan Mürselpaşa Bulvarı'nda, Şaraphane köprüsü üzerindeki merkez istikameti yönünde bir araç arıza yaptı. Yol dışı yapma çalışmaları sürdürülen araç nedeniyle, bölgede trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Trafik yoğunluğu artış gösterdi

Arızalı aracın bulunduğu bölgede, özellikle Ankara Caddesi'ne doğru trafik yoğunluğu artmış durumda. Söz konusu bölgedeki sürücüler, olası aksaklıkları göz önünde bulundurarak alternatif güzergahlar kullanmaları öneriliyor.

Yol kullanıcılarının dikkatine

Mürselpaşa Bulvarı’nı kullanacak olan sayın yol kullanıcılarının, trafik akışını etkileyen bu durumu dikkate alarak planlamalarını yapmaları önemlidir. Yetkililer, arıza giderme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yol durumuyla ilgili güncel bilgileri takip ederek seyahatlerinizi buna göre planlayabilirsiniz.