Santarelli, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Takım olarak pes etmedik. Çin gibi güçlü bir rakibe karşı oyundan düşmedik. Madalya için savaşıyoruz ve bizim istediğimiz madalya altın" dedi.

'Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var, bizim için güç kaynağı'

Taraftarlara çağrıda bulunan Santarelli, "Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var. Onlar bizim için büyük bir güç kaynağı. Bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Kafamda çok fazla düşünce olduğunda, takımımın bana gülümsemesi her şeyin önündedir. Eleştiriler karşısında güçlü olmam gerekiyor ve o anlarda takım ve teknik heyet yanımda. Biz Türkiye'yiz, madalya alacağız" şeklinde konuştu.