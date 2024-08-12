Daniele Santarelli'nin Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile olan 2+4 yıllık sözleşmesinin ilk iki yılı tamamlandı. Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 yenilerek dördüncü sırada yer aldı. Bu sonuçla birlikte, milli takım sezonu sona erdi ve takımın bir sonraki milli takım sezonu 10 ay sonra başlayacak.

Opsiyon kullanılacak mı?

Santarelli, 2023'ün Ocak ayında Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile anlaşmıştı. Sözleşmesinin iki yılı dolmuş olan İtalyan antrenörün geleceği hakkında ise TVF henüz bir açıklama yapmadı. Özellikle Santarelli'nin sözleşmesindeki 4 yıllık opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu.

Geçtiğimiz sezon Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'ni kazanarak dünya sıralamasında bir numaraya yükselmişti. Ancak bu sezon madalya kazanılamaması, Santarelli'nin geleceğiyle ilgili tartışmalara yol açmış durumda. TVF'nin Santarelli ile ilgili kararını önümüzdeki dönemde açıklaması bekleniyor.