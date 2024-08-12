Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında deprem olduğu bildirildi.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.59 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün saat 16.24'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14.59 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalara göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi ve bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken, derinliğini ise 14.59 kilometre olarak belirledi.