Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, ülkesinin Ukrayna'ya hibe taahhüdünde bulunduğu 19 F-16 savaş uçağından bir kısmının teslim edildiğini açıkladı. Poulsen, bu adımın Ukrayna'nın hava kuvvetlerini modernize etme ve savaş uçağı kapasitesini artırma yönünde önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Ayrıca, Danimarka'nın Ukraynalı pilotları F-16'ları kullanabilmeleri için eğittiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Danimarka, Hollanda ve ABD'ye F-16 savaş uçakları için teşekkür etmişti.