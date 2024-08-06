Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024-2025 yılları için düzenlenecek umre organizasyonunda görev alacak din görevlilerini belirlemek amacıyla Kütahya İl Müftülüğünde mülakat gerçekleştirildi.

Mülakata Katılım ve Komisyon

Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerinden gelen din görevlileri, bu önemli organizasyonda görev almak üzere mülakata katıldılar. Mülakat, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Dr. Harun Dündar Karahan başkanlığında, Kütahya İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak ve Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner’den oluşan bir komisyon tarafından yürütüldü.

Mülakatın amacı, 2024-2025 Yılı Umre Organizasyonu kapsamında kutsal topraklarda görev alacak din görevlilerini seçmekti. Başarılı olan din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak, umre görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gönderilecekler.