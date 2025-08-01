Danıştay 6. Dairesi, İzmir için önemli bir karar vererek, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planları kapsamında 11 farklı bölgedeki imar planlarını iptal etti. Bergama, Çeşme, Bornova, Karaburun, Urla, Kemalpaşa gibi ilçelerdeki alanların doğal ve tarımsal özelliklerini tehdit ettiği tespit edilen planların yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı.

İptal edilen planlar doğal yaşamı tehdit etti

Danıştay, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin açtığı dava sonucunda, çevre düzeni planlarının şehircilik ilkelerine ve koruma-kullanma dengesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal kararı aldı. Bergama’daki Allianoi Termal Turizm Kültür ve Koruma Gelişme Bölgesi sınırları, Çeşme’deki kentsel gelişme alanları ile Karaburun ve Urla’daki kentsel gelişme planları doğal alanların korunması ilkesine uymadığı belirtildi.

Planlama ilkelerine uyumsuzluk tespit edildi

Danıştay kararında, alt ölçekli planların üst ölçekli çevre düzeni planlarıyla uyumlu olması gerektiği vurgulandı. Ancak, bu planların doğal sit alanları ve tarımsal alanların korunması ilkesine aykırı olarak hazırlanması nedeniyle iptal edildiği ifade edildi. Bornova Karaçam Köyü’nün kentsel yerleşik alan olarak gösterilmesi ve Kemalpaşa’daki özel proje alanları da şehircilik esaslarına uygun bulunmadı.

Doğal ve tarımsal alanlar koruma altına alındı

Ilıca ve Alaçatı’daki turizm tesis alanlarının doğal çevreyi koruma ilkesiyle bağdaşmadığı, Karaburun’da geniş bir alanın gereksiz yere yerleşime açıldığı kaydedildi. Ayrıca Torbalı Subaşı’ndaki sanayi alanı planlaması da doğal ve jeomorfolojik özellikler nedeniyle iptal edildi. Urla Özbek Köyü'ndeki kentsel gelişme alanı kararının da koruma-kullanma dengesi gözetilmeden yapıldığına dikkat çekildi.

Çevre düzeni planlarının iptali bölgeyi etkiledi

Danıştay, Dikili’deki tercihli kullanım alanlarının ekolojik dengeye zarar verdiğini, Kemalpaşa’da doğal sit alanları ve gölet çevresindeki tercihli kullanım kararlarının şehircilik ilkeleriyle uyumlu olmadığını belirtti. Çeşme’de ağaçlandırılması planlanan alanın yapılaşmaya açılması kararının da yeşil alan bütünlüğünü bozduğu tespiti yapıldı.

Bu karar, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarının ilgili bölümlerinde köklü değişikliklerin önünü açtı. İptal edilen planların, bölgenin doğal, kültürel ve tarımsal değerlerinin korunması adına önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.