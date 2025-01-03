Danıştay, yemek kartı ve yemek çekleriyle yapılan harcamalarla ilgili önemli bir karar aldı. Buna göre, çalışanların yemek kartı ile market alışverişi yapması durumunda sosyal sigorta primi kesintisi uygulanacak. Ancak, yemek için kullanılan tutarda prim istisnası geçerli olacak. Bu karar, 2025 yılı itibariyle yürürlüğe girecek ve işverenlere yönelik yeni düzenlemeler getirecek.

Yemek Kartıyla Market Harcaması Yapanlara Prim Kesintisi

Danıştay'ın verdiği karar uyarınca, yemek kartlarıyla yapılan restoran harcamalarında tutara bakılmaksızın prim istisnası kaldırıldı. Bu durumda, yemek çeklerinin market alışverişlerinde kullanılmasının ardından yalnızca günlük 158 TL’lik kısmı prim kesintisinden istisna tutulacak. Bu tutarı aşan kısmından ise prim kesintisi yapılacak.

Habere göre, yemek kartları yalnızca yemek için kullanıldığında yapılan ödemenin tamamı prim kesintisinden muaf olacak. Ancak, market alışverişi gibi yemek dışı harcamalarda ise yalnızca belirli bir tutar için prim istisnası geçerli olacak.

158 TL’lik Yemek Bedeli İçin Prim İstisnası

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu, yemek kartlarıyla yapılan harcamalarda 1 Ocak 2025 itibariyle günlük asgari ücretin yüzde 23,65’i kadar olan yemek bedelini primden muaf tutacak. Bu tutar, 158 TL olarak belirlendi. İşverenler, iş yerinde yemek verilmesi amacıyla yapılan harcamalar için sigorta primi kesmeyecek. Yalnızca yemek kartlarıyla market harcamalarında bu tutarın aşılması durumunda prim kesintisi yapılacak.

İşyerlerinde yapılan yemek harcamaları için prim kesilmeyecek

İşverenlerin, iş yerlerinde veya iş yeri dışında yemek sağlamak amacıyla yaptığı harcamalar, prime esas kazanç dışı tutulacak. Eğer işveren, lokanta veya catering şirketleriyle anlaşarak işyerinde yemek verilmesini sağlıyorsa, bu harcamalardan sosyal sigorta primi kesilmeyecek. Aynı şekilde, çevredeki lokantalara ödeme yaparak çalışanların öğle yemeğini karşılayan işverenler de prim kesintisi ile karşılaşmayacak.

Nakit ödemelerde 158 TL’lik sınır geçerli

İşverenlerin çalışanlarına yemek bedeli olarak yaptığı nakit ödemeler de günlük 158 TL’ye kadar prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Ancak bu tutarın aşılması durumunda, aşan kısımdan prim kesintisi yapılacak. Bu düzenleme, çalışanların yemek harcamaları için yapılan ödemelerde dikkat edilmesi gereken yeni bir uygulama getirdi.