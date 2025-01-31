Sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Ala Tokel’in yıllardır süren dostlukları sona erdi! Birlikte tatile çıkan, videolar çeken ve partilerde boy gösteren ikili, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkardı. Peki, küslüğün nedeni ne?

Takipten çıktılar, küslük iddiaları güçlendi

Sosyal medyada sık sık birlikte vakit geçiren ve yakın dostluklarıyla bilinen Danla Bilic ve Ala Tokel’in ayrılığı takipçileri tarafından fark edildi. Uzun süredir yan yana görünmeyen ikili, Instagram’da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Dostluklarının sona erdiği iddiası, Bilic’in yakın arkadaşı Cemal Can Canseven’in de Ala Tokel’i takipten çıkmasıyla daha da güçlendi.