Hayvan sevgisiyle tanınan şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, Fethiye Belediyesi Geçici Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Her fırsatta Fethiye’ye olan sevgisini dile getiren Serengil, ziyaretinde belediyenin hayvanlara yönelik projelerine övgüde bulundu.

Bir köpek sahiplendi

Ziyaret sırasında Seren Serengil’e, Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya ve CHP Fethiye İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Yılmaz eşlik etti. Serengil, "Sevimli can dostlarımıza sıcak bir yuva kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum ve birçoğu için de sahiplendirmeye devam edeceğim" diyerek Fethiye Belediyesi Geçici Bakım Merkezi'nden kendisi de bir köpek sahiplendi.