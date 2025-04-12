Sosyal medyada Danla Bilic ismiyle tanınan fenomen Neslihan Damla Aktepe (30), Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildi.

Denizli'de yakalandı

Danla Bilic'in şikayetinin ardından şüpheli Berk Çetin, Denizli'de yakalandı.

İlk ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli Çetin, Emniyet'e verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini öne sürdü.

Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti.

Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetti.