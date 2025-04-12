Muğla Valiliği’nde düzenlenen 2025 yılı orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlık toplantısında 2024'teki yangınlar değerlendirilerek alınacak önlemler ve koordinasyon çalışmaları, görev yapacak personel, araç-gereçler, hava unsurları, gönüllü ekiplerin katkısı ve ilk müdahale süreleri gibi konular ele alındı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, personel ve ekipman durumu, erken uyarı ve ihbar sistemleri, eğitim ve farkındalık çalışmaları, koruyucu önlemler ile yangına ilk müdahale ve sonrasında yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Ormanlarımız milli servetimizdir

Muğla Valisi İdris Akbıyık, konuşmasında, ormanların aynı zamanda yaşamın, biyoçeşitliliğin ve doğal dengenin vazgeçilmez parçası olduğunu söyledi. İlin zengin orman varlığına sahip olduğunu belirten Akbıyık, "Bu zenginlik, büyük bir sorumluluğu beraberinde getiriyor. Milli servetimiz ormanlarımızı korumak, olası yangınlara karşı hazırlıklı olmak, iş birliği içerisinde hareket etmek ve vatandaşlarımızın duyarlılığı hayati önem taşıyor" dedi.