Sosyal medyada uzun süredir konuşulan ve iki popüler fenomen arasında küslük iddialarına yol açan olay, nihayet gündeme geldi. Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Biliç, yakın arkadaşı Ala Tokel’i takipten çıkardığı için büyük tepki aldı. Geçtiğimiz yaz birlikte tatile giden iki arkadaşın arasındaki sorunlar, zamanla büyüyerek ciddi bir kırgınlığa dönüştü.

Danla Biliç, yaptığı son paylaşımda “Kırmızı çizgiler vardır. Benimkisi geri dönülemeyecek şekilde aşıldı. Üzgünüm, başka diyecek bir şeyim yok” ifadeleriyle duygularını ortaya koydu. Bu açıklama, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, arkadaşlığın temellerinin zedelendiğini ve artık eski günlere dönülmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.

Ala Tokel’den açıklama

Konuyla ilgili olarak Ala Tokel de konuştu. Tokel, “Damla’nın kalbini kıran benim. Biraz zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kırdığımı da onaracağım. Ancak, bu konuyla alakalı çıkan hiçbir şey doğru değil. Bizim aramızda böyle dramatik bir küslük yok” diyerek, yaşananların yanlış anlaşıldığını ve her şeyin düzelebileceğini ifade etti.

İki fenomen arasındaki bu karşılıklı açıklamalar, sosyal medyada “küçük kırgınlık” olarak nitelendirilse de, takipçiler arasında ciddi tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar, Danla Biliç’in açıklamasını desteklerken, bazıları Ala Tokel’in sözlerine hak veriyor ve her iki tarafın da kırgınlıklarını zamanla aşabileceğini umuyor.