Sıla Türkoğlu, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Son dönemde sıkça sosyal medya gündeminde yer alan ünlü oyuncu, ELLE dergisi için gerçekleştirdiği çekimle adından yine söz ettirdi.

Sarı kaşlar sosyal medyada konuşuluyor

Dergi çekimi için imajında köklü bir değişiklik yapan Sıla Türkoğlu, kaşlarını sarıya boyatarak yenilikçi bir tarz ortaya koydu. Bu cesur değişim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve takipçileri, oyuncunun yeni tarzına yorum yaparak büyük ilgi gösterdi.

Aşk hayatı da dikkat çekiyor

Öte yandan, Sıla Türkoğlu’nun özel hayatı da magazin dünyasında ilgiyle takip ediliyor. Bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile birlikte olan ünlü oyuncu, mutlu ilişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaşıyor. Çift, son olarak kar tatilinden eğlenceli anlar paylaşarak, birlikte geçirdikleri keyifli anları gözler önüne serdi.