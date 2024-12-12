Geçtiğimiz günlerde futbolcu Doğan Alemdar ile ilişkisini sonlandıran Biliç, yeni aşkını sonunda itiraf etti. Jokey Berk Çetin ile aşk yaşadığını açıklayan Danla Biliç, sevgilisinin yaşına dair soruya verdiği esprili yanıtla da dikkat çekti.

"Türkiye'de Erkek Kalmadı" Demişti

Danla Biliç, daha önce katıldığı bir programda "Türkiye'de erkek kalmadı" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Biliç'in bu sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak bir süre sonra, eski sevgilisi Doğan Alemdar ile yollarını ayırarak yeni bir ilişkiye adım attı.

Berk Çetin ile Yeni Bir Başlangıç

Biliç, katıldığı bir üniversite etkinliğinde Berk Çetin ile ilişkisini açıkladı. Biliç, "Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi." diyerek, ilişkisini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Yaş Sorusu ve Esprili Yanıt

Bir takipçisinin, sevgilisinin yaşıyla ilgili yönelttiği soruya Biliç’in verdiği yanıt ise herkesi güldürdü. Biliç, “Berk, benden daha genç ama hiç sorun yok. Zaten ben de 25 yaşındayım, yaşımı hiç söylemem, herkesin tahmin etmesi gerek,” diyerek esprili bir dille yaş konusuna yaklaşmış oldu.

Biliç’in samimi ve esprili tavırları, programı izleyenlerin keyifli anlar yaşamasına sebep oldu. Fenomenin bu açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük ilgiyle karşılandı.