Sophia Tarikatı Lideri Yeliz Ergün Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Kendini kişisel gelişim uzmanı olarak tanıtan ve Sophia Tarikatı lideri olduğunu iddia eden Yeliz Ergün, dolandırıcılık, cinsel istismar ve intihara yönlendirme gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.

Ergün’ün sosyal medya faaliyetleri tepki çekti

Yeliz Ergün, sosyal medya platformlarında özellikle aile ilişkileri ve bireysel gelişim üzerine yaptığı tartışmalı yorumlarla dikkat çekmişti. Ergün, yayınladığı videolarda gençlere "zenginlik vaatleri" sunarken, bireysel özgürlüğün aile bağlarını koparmakla mümkün olduğunu öne sürdü. Bu paylaşımlar, özellikle 18 yaş altındaki bireyler üzerindeki etkileri nedeniyle tepki çekti.

Dolandırıcılık ve cinsel istismar suçlamaları

Ergün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na "dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar" suçlamalarıyla suç duyurusu yapıldı. İddialara göre Ergün, bireylerin duygusal ve finansal manipülasyonuyla çıkar sağlamaya çalıştı.

Yeşim Salkım’dan sert tepki

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Ergün’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Salkım, Ergün için "kutsal rahibe" diyerek, “İçinden geçeceğim kızım senin” ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı, Salkım’ın tepkisine destek verdi.

Soruşturma devam ediyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ergün’ün faaliyetleri detaylı şekilde inceleniyor. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.