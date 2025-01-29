Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yürüme engelli Metin Hacıoğlu arada kalarak hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İki grup arasındaki gerilim büyüdü

Olay, saat 21.00 sıralarında Darıca'nın Nene Hatun Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde tartışan iki grup, akşam saatlerinde aynı cadde üzerinde yeniden karşılaştı. İki tarafın da silahla ateş açtığı kavgada, yürüme engelli Metin Hacıoğlu arada kalarak boynundan ağır şekilde yaralandı.

Kavga sonrası inceleme başlatıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Metin Hacıoğlu, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 20 adet boş kovan, muşta ve keser gibi delil öğeleri buldu. Ayrıca, bir binanın penceresine de kurşun isabet ettiği tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.