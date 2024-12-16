Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Türkiye'ye Korkutan Nüfus Uyarısı: "Yaşlanan Nüfus Ekonomiyi Zora Sokacak"

Antalya'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye ekonomisi ve geleceği üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Enflasyonun kısa sürede tek haneye inmesinin imkansız olduğunu belirten Acemoğlu, Türkiye’nin asıl sorununun enflasyon değil, düşük verimlilik ve yaşlanan nüfus olduğunu vurguladı.

"Türkiye, verimliliği artırmak için 10 yıl daha kaybedemez"

Acemoğlu, Türkiye'nin sadece ekonomik sorunlarla değil, aynı zamanda verimlilik eksiklikleriyle de mücadele ettiğini söyledi. "Türkiye verimliliği artırmak için 10 yıl daha harcayamaz," diyen Acemoğlu, ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikenin yaşlanan nüfus olduğuna dikkat çekti. 2060 yılında Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının Japonya'nın seviyesine yaklaşacağını belirterek, "Türkiye nüfusunun yaşlandığının farkında değil," ifadelerini kullandı.

Yolsuzluklar ve kurumsal sorunlar verimliliği engelliyor

Acemoğlu, Türkiye’nin ekonomisinde asıl çözülmesi gereken problemin verimlilik olduğunu belirtti. Yolsuzluğun daha iyi denetlendiği bir ortamda, insan kaynaklarının daha verimli kullanılabileceğine işaret eden Acemoğlu, Türkiye'deki kurumların iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. "Asgari ücretin artışı verimliliği arttırmaz, asıl sorun verimlilik," diyen Acemoğlu, Türkiye'nin yapısal değişiklikler yapmadan büyüme ve refah seviyesini artırmasının mümkün olmadığını ifade etti.

"Teknolojik yatırımlar ve insan kaynağına yatırım yapılmalı"

Türkiye’nin teknolojik gelişmelere ayak uydurmasının önemine dikkat çeken Acemoğlu, "Türkiye'nin teknoloji ve ihracat pazarına ihtiyacı var," dedi. Türkiye'nin teknolojik gelişmeleri kullanmak yerine erken emeklilik uygulamalarına yöneldiğini belirten Acemoğlu, insan kaynaklarını daha aktif kullanmanın gerektiğini vurguladı.

Orta Doğu’daki belirsizlik

Acemoğlu, Orta Doğu'da yaşanan belirsizliğe de değindi. Suriye'deki durumu "kaos mu yoksa fırsat mı?" şeklinde sorgulayan Acemoğlu, Türkiye'nin bölgede etkili gruplarla güçlü ilişkiler kurduğunu söyledi. Ayrıca Çin’in ekonomik modeline de dikkat çeken Acemoğlu, Çin’in orta sınıf taleplerini susturarak ekonomik büyüme hedeflediğini belirtti.

Acemoğlu'ndan küresel zorluklar için stratejik uyarılar

Acemoğlu, dünya çapında hızla yaşlanan nüfus, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm gibi küresel zorluklara karşı stratejik yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin bu değişimlere nasıl uyum sağlayabileceği konusunda önemli tespitlerde bulunan Acemoğlu, "Dünyadaki hızla yaşlanan nüfus ve dijital değişim fırsatlar yaratabilir, ancak Türkiye bunları kullanmakta zorlanıyor," dedi.

Teknolojik değişim ve insan kaynakları kritik

Acemoğlu’nun sunumunda öne çıkan başlıklar, teknolojik gelişmeler, yaşlanan nüfus ve verimlilik gibi küresel zorluklara nasıl yanıt verileceğine dair önemli ipuçları verdi. Acemoğlu, Türkiye’nin karşılaştığı ekonomik ve demografik tehditlere karşı stratejik hamleler yapması gerektiğini, aksi takdirde 10 yıl içinde büyük bir ekonomik krizle karşılaşabileceğini belirtti.